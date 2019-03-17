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رئيس الكاف: السيسي يقدم كافة الدعم لبطولة أمم أفريقيا .. وصلاح فخر للجميع

الأحد 17/مارس/2019 - 07:53 م
أحمد أحمد ، رئيس
أحمد أحمد ، رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم
حسام الحارتي
عبر أحمد أحمد ، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن سعادته لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظيم بطولة أمم أفريقيا ،على الأراضي المصرية، مؤكدا أن الحكومة المصرية تعهدت بتنظيم بطولة أمم أفريقيا خلال 5 أشهر فقط .

وقال أحمد خلال لقائه ببرنامج " اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، إن الدولة المصرية تمتلك بنية تحتية كبيرة تؤهلها لتنظيم بطولة أمم أفريقيا .

وأكد أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لخروج بطولة أمم أفريقيا بشكل لائق ، موضحا أن بطولة أمم أفريقيا 2019 ستكون احتفالا كبيرا لدول القارة السمراء .

وعبر رئيس الاتحاد الافريقي ، عن سعادته بما يحققه محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، قائلا: "كل الأفارقة يجب أن يكونوا سعداء بما حققه محمد صلاح ".

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