الهلال يفوز على الأهلي ويضع قدمًا في نهائي كأس زايد للأندية

حقق فريق الهلال السعودي انتصارًا مهمًا على حساب مواطنه الأهلي بهدف مقابل لا شيء، وذلك في مباراة الذهاب من دور نصف النهائي لكأس زايد للأندية.



شهد الشوط سيطرة متبادلة بين الفريقين، وأضاع سالم الدوسري أخطر هجمات اللقاء في الدقيقة الرابعة بتسديدة ارتطمت في القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.



وفي الشوط الثاني سجل الإسباني جوناثان سوريانو هدف اللقاء الوحيد لنادي الهلال في الدقيقة 49 بعد تمريرة رائعة من قائد الفريق محمد الشلهوب، وتستمر النتيجة على تلك الحال حتى نهاية المباراة ، ليظفر الهلال بالفوز.



يذكر أن مباراة نصف النهائي الأخرى أقيمت في السابع والعشرين من شهر فبراير بين النجم الساحلي والمريخ السوداني، وانتهت إلى فوز النجم بهدف نظيف.



وتقام مباراة العودة يوم الخامس عشر من إبريل على ملعب الملك عبدالله الدولي معقل النادي الأهلي.