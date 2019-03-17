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تعليم

التعليم: فحص تظلمات المستبعدين من مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأحد 17/مارس/2019 - 07:55 م
التعليم: فحص تظلمات
التعليم: فحص تظلمات المستبعدين من مسابقة العقود المؤقتة
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة تقوم حاليا بفحص كل التظلمات الخاصة بالمستبعدين من مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.

وقال عمر في تصريحات له عبر جروب "ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب": أنه سيتم الرد عليها خلال هذا الاسبوع.

وأضاف: في حالة إذا كان المتظلم له حق، سيحدد له موعد للاختبار الأسبوع المقبل.

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