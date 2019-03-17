التعليم: فحص تظلمات المستبعدين من مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة تقوم حاليا بفحص كل التظلمات الخاصة بالمستبعدين من مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.



وقال عمر في تصريحات له عبر جروب "ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب": أنه سيتم الرد عليها خلال هذا الاسبوع.



وأضاف: في حالة إذا كان المتظلم له حق، سيحدد له موعد للاختبار الأسبوع المقبل.