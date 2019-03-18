كله فى 3 خطوات.. النافذة الواحدة تخفض زمن الإفراج الجمركيّ.. نواب: نتلقى مر الشكاوى من المستوردين.. الحكومة والبرلمان على قدم وساق لإصدار تشريعات تحفيزية.. صادرات مصر خلال تلك الفترة لـ 50 مليار دولار

منظومة نافذة تعمل على تقليص الإجراءات من 24 خطوة إلى 3 خطوات فقط

محمد بدراوى يطالب بتقرير أسبوعى لرصد الرسائل المُفرج عنها بمنظومة نافذة

عاطف مخاليف: إجراءات حكومية لإنهاء البيروقراطية في مصر

ابراهيم نظير: صادرات مصر وصلت 50 مليار دولار



فى إطار الخطوات التى تقوم بها الحكومة لتسهيل، الإجراءات على المستثمرين، اتجهت الدولة لإنشاء منظومة "نافذة"، التي تعد منظومة قومية تُرسي آلية النافذة الواحدة لخدمة التجارة الدولية لمصر، وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، اعتمادًا على ما يُتيحه من مزايا تسهم في خفض زمن الافراج الجمركيّ؛ حيث يقدم صاحب الشأن، سواء كان مستخلص الجمرك أو صاحب الرسالة، جميع مستندات الشحنة من خلال نقطة واحدة "النافذة الواحدة"، ما يسهم في تقليص الإجراءات من 24 خطوة إلى 3 خطوات فقط، وهو ما يخفض زمن إنهاء تلك الإجراءات من 24 يوما إلى 3- 7 أيام.



وفى هذا الإطار طالب النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، الحكومة بضرورة العمل على الرقابة والمتابعة الدورية لتنفيذ منظومة "نافذة"، فضلا عن ضرورة إلزام مصلحة الجمارك، أو الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإصدار تقرير أسبوعى مفصل عن حجم الرسائل التى تلقتها المصلحة للإفراج الجمركيّ، وعدد الرسائل التي تم الافراج عنها بالفعل والمدة الزمنية التى تم فيها اتخاذ القرار.



وتابع بدراوى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن لجنة الشؤون الاقتصادية مر الشكاوى من المستوردين، ورجال الصناعة، بسبب تأخر الإفراج عن بضائعهم، مطالبا بضرورة تطبيق واضح وعملي على مصلحة الجمارك ومعرفة مدى الاستفادة من منظومة النافذة بشكل أسبوعى.



وأضاف النائب أنه لابد من رفع التقرير الأسبوعى عن حجم الرسائل التى تتلقاها منظومة النافذة، لمجلس الوزراء أو مجلس النواب، لافتا إلى أن التطبيق معيار النجاح و مسؤلية محددة تقارير علمية، فضلا عن معرفة الرسائل المفرج عنها بعد مرور 72 ساعة من تاريخ تقديم الرسالة.



كما أكد النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات للعمل على إنهاء البيروقراطية، والتى كان آخرها منظومة "نافذة"، والتى تسهم في خفض زمن الافراج الجمركيّ وإنهاء الإجراءات من 24 يوما إلى 3- 7 أيام.



وقال مخاليف فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن البرلمان يعمل بجانب الحكومة فى تسهيل الإجراءات على المستثمرين، حيث أصدر المجلس قانون الدفع غير النقدى، بهدف تحقيق تنمية الاقتصاد المستدامة، وجذب المستثمرين، الأمر الذى يساهم فى إدخال رؤوس أموال جديدة.



وأضاف أن البنك المركزى منح العديد من التسهيلات للمستثمرين والتى من بينها إمكانية تحويل أموالهم عن طريق اى بنك دون الارتباط بالبنك المركزى، مشيرا إلى أن البرلمان بصدد عمل تسهيلات وتخفيف الضرائب، فضلا عن مرونة الحركة البنكية.



وقال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن منظومة "نافذة"، تسعى لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتقليص الجهد المبذول للانتهاء من الأوراق المطلوبة للإفراج الجمركى، لافتا إلى أن تلك الخطوات سيكون لها مردودها الاقتصادي فضلا عن التخلص من البيروقراطية والروتين المعقد.



وطالب نظير، فى تصريح لـ"صدى البلد"، بضرورة عقد دورات تثقيفية ولقاءات مع المسؤولين بهدف إعداد أجيال جديدة من الشباب ليشغلوا تلك المناصب فى منظومة الشباك الواحد أو النافذة، وخاصة أن التعامل من خلال الشباب يوجد حراك يعود بالفائدة على الاقتصاد.



وأضاف النائب أن الحكومة والبرلمان وجميع مؤسسات الدولة تعمل على قدم وساق من أجل إصدار تشريعات تحفيزية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وجذب رؤوس الأموال، مشيرا إلى أن صادرات مصر كانت تقدر بحوالى 4 مليارات دولار فى عام 2014، فى حين وصلت صادرات مصر خلال تلك الفترة لـ 50 مليار دولار.