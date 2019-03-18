ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانية: مصر تسعى لتعزيز العلاقات مع القارة السمراء لتقليل نسبة البطالة

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:07 ص
النائبة سامية رفلة
النائبة سامية رفلة عضو لجنة العلاقات الخارجية
القسم السياسي
أكدت النائبة سامية رفلة عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، أن مصر تسعى لتعزيز العلاقات بينها وبين القارة السمراء، والرئيس السيسي يتبع سياسة التعاون بين القارة والدول المختلفة في جميع المجالات لتقليل نسبة البطالة والهجرة غير الشرعية.

وأضافت "رفلة" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الورقة الحوارية الذي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي، تهدف إلى تحديد القرارات التي سوف يتم وضعها في عين الاعتبار، مشيرة إلى أنها ستتضمن بعض نقاط التعاون العربي والإفريقي في تنشيط الناحية التجارية والاقتصادية والصناعية في جميع المجالات، فضلا عن مكافحة الإرهاب بجميع انواعة.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية، إلى أنها ستتضمن أيضا الاهتمام بشريحة الشباب من خلال تنمية قدراتهم وتدريبهم، والاستفادة من قدراتهم وتوفير العمل لهم بالمصانع وغيرها مما ينتج عنه تقليل نسبة البطالة، مؤكدة على أن الشباب هم أساس الحضارة والثروة الاقتصادية لكل دولة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد اقترح إعداد ورقة جادة بالحوار مع الدول الأفريقية والعربية ويتم طرحها في القمة العربية -الافريقية المقرر عقدها في الرياض، لافتًا إلى أنه فى كل قمة توضع 30 بندا مما يشتت الحضور.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الدائرة المستديرة، خلال فعاليات ملتقى الشباب العربى الافريقي: اتركونا نتحدث ونناقش نقطتين فقط وننفذ قراراتنا فيها بدلًا من التشتيت.

ترشيحاتنا

3 فرق تنتظر مواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس الكونفدرالية

الكاف: الأهلي والزمالك مرشحان لنيل لقبى دوري الأبطال والكونفدرالية

طهران تشعل المنطقة .. إيران ترسل أسطولا بحريا إلى مضيق باب المندب

أول ظهور لـ أحمد فلوكس وهنا شيحة بعد شائعة انفصالهما

فرج عامر: مصر بصدد إعلان أكبر حقل غاز في العالم

ترتيب المجموعة الرابعة بـ الكونفيدرالية .. الزمالك يتصدر وجورماهيا وصيفا

مجموعة الزمالك .. جورماهيا يتقدم على بترو أتليتيكو من ركلة جزاء .. فيديو

شاهد .. عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد دينا الشربينى بأغنية برج الحوت

شاهد أول تعليق لنجم الزمالك بعد التأهل إلى دور الـ 8 في الكونفيدرالية

رسميا.. تصنيع أول ماكينة صراف آلي مصرية

شاهد.. تهنئة أحمد موسى لـ الزمالك بعد التعادل مع نصر حسين داي

عمرو أديب يوجه رسالة نارية لقيادة حماس.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل تصميمات لفساتين سهرة أنيقة باللون الكشمير الوردي

منتخب مصر يخوض تدريبه الأول على ملعب برج العرب .. صور

رضوان برحيل ينتهي من تصوير كليب ليه كل شمس.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. بفتيك بدبس الرمان ومكرونة بالخضار.. الحلو: كيكة القشطة

نصر حسين داي يجري عمليات الإحماء لمواجهة الزمالك ..صور

فيديو

طارق السيد: لا أشجع الأهلي لكنني لا أتمنى خسارته.. فيديو
شاهد .. عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد دينا الشربينى بأغنية برج الحوت
أحمد موسى يبرز خبر صدى البلد عن اعتراف قاتل طفليه في ميت سلسيل.. فيديو
إيهاب لهيطة: منتخب مصر يخوض وديتين قبل أمم أفريقيا.. فيديو
لهيطة: النني يغيب عن مباراة مصر والنيجر وهذا اللاعب هو كابتن المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟