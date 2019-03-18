برلمانية: مصر تسعى لتعزيز العلاقات مع القارة السمراء لتقليل نسبة البطالة

أكدت النائبة سامية رفلة عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، أن مصر تسعى لتعزيز العلاقات بينها وبين القارة السمراء، والرئيس السيسي يتبع سياسة التعاون بين القارة والدول المختلفة في جميع المجالات لتقليل نسبة البطالة والهجرة غير الشرعية.



وأضافت "رفلة" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الورقة الحوارية الذي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي، تهدف إلى تحديد القرارات التي سوف يتم وضعها في عين الاعتبار، مشيرة إلى أنها ستتضمن بعض نقاط التعاون العربي والإفريقي في تنشيط الناحية التجارية والاقتصادية والصناعية في جميع المجالات، فضلا عن مكافحة الإرهاب بجميع انواعة.



وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية، إلى أنها ستتضمن أيضا الاهتمام بشريحة الشباب من خلال تنمية قدراتهم وتدريبهم، والاستفادة من قدراتهم وتوفير العمل لهم بالمصانع وغيرها مما ينتج عنه تقليل نسبة البطالة، مؤكدة على أن الشباب هم أساس الحضارة والثروة الاقتصادية لكل دولة.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد اقترح إعداد ورقة جادة بالحوار مع الدول الأفريقية والعربية ويتم طرحها في القمة العربية -الافريقية المقرر عقدها في الرياض، لافتًا إلى أنه فى كل قمة توضع 30 بندا مما يشتت الحضور.



وأضاف السيسي، خلال كلمته في الدائرة المستديرة، خلال فعاليات ملتقى الشباب العربى الافريقي: اتركونا نتحدث ونناقش نقطتين فقط وننفذ قراراتنا فيها بدلًا من التشتيت.