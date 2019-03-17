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أصل الحكاية

ساديو ماني يقهر اليأس .. هداف ليفربول يضرب مثلا في الإصرار والإنسانية

الأحد 17/مارس/2019 - 09:31 م
ساديو ماني
ساديو ماني
أحمد سالم
لم يكن الأسمر الصغير الذي يرافق والده في بناء المساجد بالسنغال، يحلم بتلك اللحظة التي سيجبر الجماهير المتراصة في مدرجات الإنجليز على التصفيق له بحرارة متخطيا كل الضغوط التي أحاطت به والصعاب التي أبى أن تعرقله أو يتوقف عندها.

ساديو ماني اليوم جاء من بعيد زاحفا نحو صدارة هدافي الدوري الإنجليزي متعادلا مع المحترف المصري محمد صلاح، متأخرا بفارق هدف وحيد عن الأرجنتيني كون أغويرو بمعدل تهديفي خارق في آخر 4 مباريات.

عودة من بعيد 

ساديو خسر الكثير من الجماهيرية والشعبية والنجومية لصالح المصري محمد صلاح منذ قدوم الفرعون إلى قلعة الأنفيلد، لكنه لم يخسر مكانه في الملعب ولم يتوقف عند حد اليأس والإحباطات تحت ما يعانيه من ضغط متكرر واتهامات بالأنانية وعدم اللعب الجماعي، ليثبت في الأخير أحقيته في الاعتراف بإمكانياته والتسليم بموهبته الحقيقية.

سرق صلاح الضوء من ماني بموسم متوهج للملك المصري منح به ليفربول الأفضلية في الأداء بينما آل لقب البطولة إلى السيتي، لكن صلاح خرج منتصرا بتتويجه كأحسن لاعب في الدوري وهدافا للبطولة وأفضل لاعب إفريقي، فيما تجرد ماني من كل الألقاب التي ترشح لها في وجود صلاح.

دخل السنغالي الموسم بنية استعادة الصدارة إفريقيا، لكن اتهامات الجماهير لاحقته بالأنانية وعدم تغليب مصلحة الفريق، ليعود خطوة إلى الوراء مانحا الصولجان لصلاح من جديد لكن المصري لم يستطع الثبات حتى أفل نجمه في اللحظة التي لم يكن عندها ماني مستسلما ليأسه، ليقرر أن يقود هو دفة التهديف في ليفربول.

من هو ماني 

سنغالي من مواليد 10 أبريل 1992، بدأ مسيرته الكروية، مع ميتز في فرنسا، وانتقل إلى ريد بول سالزبورغ في عام 2012، وبعد فوزه بالدوري النمساوي وكأس النمسا في عام 2014 وقع مع ساوثامبتون، وفي عام 2015 حقق ماني رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز لـ أسرع هاتريك عندما سجل ثلاث أهداف في 176 ثانية خلال مباراة الفوز على أستون فيلا 6-1. 

انتقل ساديو إلى ليفربول في عام 2016 مقابل 34 مليون جنيه استرليني ليصبح أغلى صفقة انتقال لاعب أفريقي في التاريخ في ذلك الوقت. 

لعب ماني أكثر من 50 مباراة مع منتخب بلاده السنغال منذ 2012. ومثل المنتخب في الأولمبياد الصيفية 2012 وكأس الأمم الأفريقية 2015 وكأس الأمم الأفريقية 2017 وكأس العالم 2018.

لمحة إنسانية

معروف عن ساديو ماني التزامه المنضبط بالدين الإسلامي ومساهمته في بلاده ببناء المساجد والتبرع للمحتاجين في القرى الفقيرة في بلاده.

في لمحة لم تفوتها وكالات الأنباء، شوهد السنغالي بعد هدفه في مباراة فريقه ضد ليستر سيتي في ديسمبر الماضي، وهو يقوم بالمساعدة في تنظيف حمام أحد المساجد المحلية في مدينة ليفربول، وذلك بمساعدة أحد الأطفال معه.

وتم تصوير المهاجم الذي وصل سعره إلى 90 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو يقوم بتنظيف حمامات وساحة الوضوء في أحد المساجد، بينما انتشر مقطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، ونال إعجاب الملايين على موقع التغريدات «تويتر»، وذلك حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ظهر ماني وهو يملأ دلوا بالماء، كما ظهر صبي صغير ورجل آخر يساعدانه في تنظيف الأرض.

جوائز منتظرة 

يطمح ماني في الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي، حيث بات قريبا من تحقيقه مهددا بذلك الرباعي المخضرم، المصري محمد صلاح و الإنجليزي هاري كين و الجابوني أوباميانج و المتصدر كون أجويرو.

وبفعل الاستفاقة الكبيرة للنجم السنغالي ومساهماته الحاسمة مع فريقه، قد يترشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والتي نالها صلاح عن استحقاق الموسم الفائت.

يتبقى لـ ساديو جائزة واحدة يسعى لنيلها وهي لقب الأفضل في القارة السمراء، تلك التي عاندته لعامين متتاليين اكتفى فيهم السنغالي بلقب الوصيف.

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