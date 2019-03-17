محمود العسيلي يهنئ الأهلي والزمالك بعد التأهل لدور الـ 8 ببطولات أفريقيا

هنأ الفنان محمود العسيلي، الزمالك بعد تعادله 0/0 أمام نصر حسين داي الجزائري، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية، وتأهله لدور الثمانية.





وكتب " العسيلي " على حسابه الشخصى عبر "تويتر" ‏‏‏‏‏‏مبروك لنادي الزمالك والنادي الأهلي تصدر المجموعة والتأهل للدور الثاني عقبال البطولتين إن شاء الله.



وبهذه النتيجة، صعد الزمالك متصدرا لمجموعته برصيد 9 نقاط بالتساوى مع جورماهيا الكينى الذى فاز اليوم على بترو أتليتكو الأنجولي بهدف نظيف ولكن يتفوق الفريق الأبيض على نظيره الكينى بفضل المواجهات المباشرة بينهما.







