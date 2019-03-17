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رياضة

محمود العسيلي يهنئ الأهلي والزمالك بعد التأهل لدور الـ 8 ببطولات أفريقيا

الأحد 17/مارس/2019 - 09:25 م
العسيلي
العسيلي
محمد بدران
هنأ الفنان محمود العسيلي، الزمالك بعد تعادله 0/0 أمام نصر حسين داي الجزائري، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية، وتأهله لدور الثمانية.


وكتب " العسيلي " على حسابه الشخصى عبر "تويتر" ‏‏‏‏‏‏مبروك لنادي الزمالك والنادي الأهلي تصدر المجموعة والتأهل للدور الثاني عقبال البطولتين إن شاء الله.

وبهذه النتيجة، صعد الزمالك متصدرا لمجموعته برصيد 9 نقاط بالتساوى مع جورماهيا الكينى الذى فاز اليوم على بترو أتليتكو الأنجولي بهدف نظيف ولكن يتفوق الفريق الأبيض على نظيره الكينى بفضل المواجهات المباشرة بينهما.



محمود العسيلي يهنئ الأهلي والزمالك بعد التأهل لدور الـ 8 ببطولات أفريقيا

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