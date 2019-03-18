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اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 8 ساعات

الإثنين 18/مارس/2019 - 01:01 ص
انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب
إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين، لمدة 8 ساعات، من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 صباحا من يوم غد الثلاثاء وذلك لأعمال غسيل وتطهير شبكات المياه.

أهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى انه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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