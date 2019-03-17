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تعليم

افتتاح مهرجان الخدمة العامة بجامعة الفيوم.. صور

الأحد 17/مارس/2019 - 09:28 م
افتتاح مهرجان الخدمة
افتتاح مهرجان الخدمة العامة بجامعة الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم يرافقه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب افتتاح "مهرجان الخدمة العامة" والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت شعار (من أجل مصر) ، بالحرم الجامعي بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية وطلاب الاتحاد وعدد من طلاب الجامعة.

أثنى "عبد الحفيظ" رئيس جامعة الفيوم على العمل الجماعي التطوعي الذي يقوم به الطلاب في تجميل الحرم الجامعي وذلك لحرصهم على المشاركة في تنفيذ عمل يفيد الجامعة وينمي روح التعاون والعمل التطوعي بين الطلاب.

قام الطلاب المشاركون بالمهرجان بتجميل محيط الحرم الجامعي الخارجي وقاموا بأعمال الدهانات لسور الحرم وطلاء الأرصفة الخارجية والداخلية مما له عظيم الأثر في تنمية المشاركة المجتمعية لطلاب الجامعة.

افتتاح مهرجان الخدمة العامة بجامعة الفيوم.. صور
افتتاح مهرجان الخدمة العامة بجامعة الفيوم.. صور
افتتاح مهرجان الخدمة العامة بجامعة الفيوم.. صور
افتتاح مهرجان الخدمة العامة بجامعة الفيوم.. صور

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