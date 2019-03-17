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رياضة

إسلام الشاطر يهنئ الزمالك بعد تأهله للدور ربع النهائي في الكونفدرالية

الأحد 17/مارس/2019 - 09:25 م
اسلام الشاطر
اسلام الشاطر
محمد بدران
حرص، إسلام الشاطر لاعب الأهلي السابق، على تهنئة الفارس الأبيض بعد تعادله سلبيا أمام نصر حسين داي الجزائري، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية، وتأهله لدور الثمانية.

وكتب " الشاطر " عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مبروك لنادي الزمالك التأهل لدور ربع النهائي في البطولة الكونفدرالية.

وبتلك النتيجة، صعد الزمالك متصدرا مجموعته برصيد 9 نقاط بالتساوى مع جورماهيا الكينى الذى فاز اليوم على بترو أتلتيكو الأنجولى بهدف نظيف ولكن يتفوق الفريق الأبيض على نظيره الكينى بفضل المواجهات المباشرة بينهما.
إسلام الشاطر يهنئ الزمالك بعد تأهله للدور ربع النهائي في الكونفدرالية

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