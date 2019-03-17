حقيقة محاولة ابنة مايكل جاكسون الانتحار بسبب اتهامات تلاحق والدها

رفضت باريس جاكسون ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون تقرير الشرطة الذي أفاد بمحاولة انتحارها هي وحبيبها، بعد ساعات فقط من وصول المسعفين إلى منزلها في هوليوود وسط معلومات عن قطع معصمها.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كانت باريس ، البالغة من العمر 20 عامًا وغير المسموح لها قانونًا بشرب الكحول ، قد اعترفت سابقًا بصراعها مع الخمر وتفيد التقارير بأنها دخلت المستشفى لإعادة التأهيل في منتصف ديسمبر.



وصرحت ابنة ملك البوب الراحل بأن الكحول لن يكون ميزة في حياتها ، على الرغم من الجدال مع صديقها في الساعات الأخيرة من ليلة الخميس الماضي.



جاء ذلك التصريح بعد يوم صاخب لوريثة المليونير بعد تقارير أفادت بأنها حاولت الانتحار في أعقاب الاتهامات الوحشية ضد والدها.