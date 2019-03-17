ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

حقيقة محاولة ابنة مايكل جاكسون الانتحار بسبب اتهامات تلاحق والدها

الأحد 17/مارس/2019 - 09:39 م
صدى البلد
أحمد شريف
رفضت باريس جاكسون ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون تقرير الشرطة الذي أفاد بمحاولة انتحارها هي وحبيبها، بعد ساعات فقط من وصول المسعفين إلى منزلها في هوليوود وسط معلومات عن قطع معصمها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كانت باريس ، البالغة من العمر 20 عامًا وغير المسموح لها قانونًا بشرب الكحول ، قد اعترفت سابقًا بصراعها مع الخمر وتفيد التقارير بأنها دخلت المستشفى لإعادة التأهيل في منتصف ديسمبر.

وصرحت ابنة ملك البوب الراحل بأن الكحول لن يكون ميزة في حياتها ، على الرغم من الجدال مع صديقها في الساعات الأخيرة من ليلة الخميس الماضي.

جاء ذلك التصريح بعد يوم صاخب لوريثة المليونير بعد تقارير أفادت بأنها حاولت الانتحار في أعقاب الاتهامات الوحشية ضد والدها.

ترشيحاتنا

شاهد.. تعليق حسن المستكاوي على تأهل الأهلي والزمالك وتصدر ليفربول

القبض على بريطانيين هددا سائق أجرة بمصير ضحايا مجزرة نيوزيلندا

الأسرة تدمرت.. عائلة منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي تكشف كواليس الصدمة

الزمالك ونصر حسين داي .. شوط أول سلبي وأهداف ضائعة بالجملة .. فيديو

العنصرية البغيضة .. رئيس جامعة أمريكية يدعو الطلاب لحمل السلاح وقتل المسلمين

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف ساديو ماني..الصراع يشتعل

بالأرقام.. محمد صلاح يعيش أسوأ فترات حياته في الملاعب منذ 2016

3 فرق تنتظر مواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس الكونفدرالية

نتيجة قرعة الحج 2019 الآن بالرقم القومي

الأهلي يطفئ الشمس ويصعد إلى نهائي كأس مصر لرجال الكرة الطائرة

السيسي يشهد عرضا أفريقيا خلال الجلسة الختامية لملتقى الشباب

السيسي يشهد فيلما تسجيلا بصوت الكينج محمد منير.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضوان برحيل ينتهي من تصوير كليب ليه كل شمس.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. بفتيك بدبس الرمان ومكرونة بالخضار.. الحلو: كيكة القشطة

نصر حسين داي يجري عمليات الإحماء لمواجهة الزمالك ..صور

تايسون نجم الملاكمة العالمي يزور الأهرامات .. صور

متظاهرون يقتحمون القصر الرئاسي في صربيا ويعتدون على ضباط الشرطة.. صور

فيديو

شاهد .. رسالة السيسي للشباب العربي والإفريقي فى ختام فعاليات الملتقى
الرئيس السيسي عن منتدى الشباب العربي الأفريقي: كانت إيجابية ومفعمة بالأمل
شاهد.. السيسي يكرم عددا من المشاركين في ملتقى الشباب العربي الإفريقي
شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي وقرينته لحضور ختام منتدى الشباب العربي الأفريقي
ملخص مباراة الزمالك ونصر حسين داي فى الكونفدرالية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟