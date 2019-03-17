نشأت الديهي يكشف عن أهم تصريحات السيسي خلال منتدى الشباب العربي

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن أهم تصريح قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، خلال فعاليات منتدى الشباب العربي الإفريقي.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الرئيس السيسي قال إن مصر وأغلب الدول لم تكن مستعدة لنتائج وتداعيات الطفرة الكبيرة لوسائل الاتصال.



وأوضح "الديهي"، أن تصريح الرئيس السيسي يعد بمثابة اعتراف بأن الكثير من الدول لم تكن مستعدة بشكل كاف للتعامل مع تداعيات وسائل الاتصال.



وأشار إلى أن وسائل الاتصال أصبحت مجالا خصبا للجماعات الإرهابية لتنفيذ عملياتهم في الدول المستقرة، ونشر أفكارهم المتطرفة.



وطالب "الديهي"، بضرورة البحث عن آليات للسيطرة على وسائل الاتصال في مصر وباقي الدول، وتابع: "نحن الآن في مرحلة ما قبل الهاوية إما أن ننجو، أو ينتصر الذين يحاولون تفكيك الدول".