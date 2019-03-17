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موفد مصر في ملقتي الشباب العربي الإفريقي: الاستثمار في الشباب من أساسيات النهوض بالدول.. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 09:25 م
معتز فاضل ، موفد
معتز فاضل ، موفد مصر في الملتقي
محمد القاضي
قال معتز فاضل، موفد مصر في الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي الإفريقي، إن ما نراه من مؤتمرات شبابية هو أكبر دليل على أن الأجيال سوف ترى النور من أعيننا وتستمد قوتها منا.

وأضاف "فاضل"، خلال كلمته بالجلسة الختامية لملتقي الشباب العربي الإفريقي في أسوان، بحضور الرئيس السيسي وقرينته،: «لقد اجتمعنا من أجل التفكير في البناء، وتحدثنا عن كيفية تأهيل وتمكين الشباب وريادة الأعمال لخلق فرص عمل جديدة»، متابعا: «الشباب هو الركيزة للنهوض بالمجتمعات، والاستثمار في الشباب يعتبر من أساسيات النهوض بالدول من أجل إنتاج جيل جديد قادر على الابتكار».

وتابع: «لقد عاشت مجتمعاتنا العربية والإفريقية ما يكفي من الصراعات، والمنقذ الوحيد من هذه الصراعات هي قوى الشباب»، لافتا: «أكثر التحديات التي تعوق المجتمعات هو الإرهاب الفكري وهو أخطر أنواع الإرهاب الذي نواجهه في عصرنا الحالي».

وأكمل: «الحل الأمثل لمواجهة الإرهاب والتحديات هو زيادة الإدراك لدى الشباب من خلال الوعي المجتمعي، واتاحة الفرصة للتحاور فيما بينهم حتي تتقارب الأفكار لتصبح العنصر الأساسي لاتخاذ القرارات، ومحاربة الفكر بالفكر هو السلاح الأقوى الذي يجب أن يتزين به شبابنا الواعد».

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