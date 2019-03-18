حكم الوفاء بالنذر عن المتوفي مناصفة بين الورثة.. فيديو









قال الشيخ أحمد وسام ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النذر هو شيء يوجبه الإنسان على نفسه عند حصول منفعة أو درء مفسدة، منوهًا بأن الإنسان يكلف نفسه به ولم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليه.وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «توفي أبي ، وكان عليه نذر بتوزيع لحوم على الفقراء والمساكين، فهل يجوز الوفاء بالنذر على جزئين ، جزء تتحمله أمي والآخر أتحمله أنا ؟»، أنه لا مانع من الوفاء بنذر الأب المتوفي مناصفة بين الابن والأم.وأضاف أنه إذا نذر الإنسان شيئًا لله فلابد عليه أن يوفي ما أوجبه على نفسه، فيكون أوجب هذا الأمر بهذه العبادة فلو ضاقت بالإنسان ولم يستطع بعد ان ألزم نفسه باداء قربة معينة أو عبادة معينة ففتح لنا الشرع الشريف أفاق التيسير والتخفيف وعند هذه المشقة والتعسر بالإنفاذ عن القيام بما أوجبه على نفسه من العبادة يأتى التيسير.