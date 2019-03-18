30 صورة لإحياء ذكرى وفاة أمير قصر المنيل بحضور أحفاد هدى شعراوي

أحيت أسرة الأمير محمد علي توفيق اليوم الأحد ذكري وفاته في مقبرة وضريح افندينا،حيث رحل الأمير في 17 مارس عام 1955 خارج مصر،ونقل بعدها ودفن في المقبرة.



وقام بإحياء الذكرى البرنس عباس حلمي الثالث، بحضور زوجة السفير البريطاني في مصر،واحفاد هدي شعراوي، وبعض أفراد أحفاد الأسرة العلوية من النبلاء والنبيلات،ود. ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل.



وتم إحياء الذكرى بتلاوة القرآن الكريم والأدعية الدينية والصلاة والسلام علي النبي محمد صلى الله عليه وسلم،وقام بذلك عدد من الشيوخ والمقرئين،وذلك علي مدار ما يقرب من ساعة.



وخلال حضوره كشف د ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر المنيل نسب الأمير، أنه إبن محمد عبد المنعم ابن عباس حلمي الثاني إبن الخديوي محمد توفيق إبن الخديوي اسماعيل ابن ابراهيم إبن محمد علي باشا الكبير.