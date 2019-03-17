بيراميدز يكشف حقيقة امتلاكه أكاديميات لكرة القدم



وجاء نص البيان من جانب نادي بيراميدز على النحو التالي:

يؤكد نادي بيراميدز عدم وجود أي أكاديميات خاصة لكرة القدم تحمل اسمه أو تقع تحت مظلته في جميع أنحاء الجمهورية.



"ويوضح النادي أن صفحته الرسمية هي المنبر الوحيد الذي سيعلن من خلاله عن أي أكاديميات يتم افتتاحها في المستقبل".



"ويؤكد النادي أنه سيقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه من يستخدم اسم النادي دون إبرام الاتفاقات والاجراءات اللازمة مع إدارة النادي للحفاظ على حقوقه".



كشف نادي بيراميدز حقيقة إنشاء أكاديميات متخصصة لهم في كرة القدم خلال الفترة الحالية.ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " بيانا رسميا جاء فيه.. «يؤكد نادي بيراميدز عدم وجود أي أكاديميات خاصة لكرة القدم تحمل اسمه.