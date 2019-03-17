شاهد.. شباب ملتقى العربي الأفريقي يهتفون لـ الرئيس السيسي

تفاعل المتواجدون داخل ملتقى الشباب العربي الأفريقي، بالتصفيق الحاد، لحظة صعود الرئيس السيسي لإلقاء كلمته بقولهم : "بنحبك ياريس".

وكان الرئيس السيسي قد شهد انطلاق ملتقى الشباب العربي والأفريقي من مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، الذي تمتد فعالياته على مدار ثلاثة أيام من "16-18 مارس 2019".



وبدأت فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتهدف الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الأفريقية والعربية كنقطة تلاقٍ بين الحضارتين الأفريقية والعربية وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما، وتضم فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الأفريقية والعربية، إضافةً إلى حديث عدد من الشخصيات الأفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وما تتطلع له أفريقيا.