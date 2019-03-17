ألف معتمر فلسطيني يغادرون للأراضي المقدسة من مطار القاهرة .. غدا

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الاثنين، 4 رحلات طيران لنقل 1000 معتمر فلسطيني إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، ويأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به الشركة الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



وأوضح مصدر بمطار القاهرة، بأن الشركة الوطنية تمكنت من نقل 2000 معتمر فلسطين قادمين من قطاع غزة منذ أول مارس الجاري، كما حرص مطار القاهرة على توفير فريق من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين وإنهاء إجراءات السفر.



جدير بالذكر أن مصر للطيران وقعت بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطيني تقوم بموجبه تسيير 56 رحلة جوية لنقل 13 ألف معتمر من دولة فلسطين، ويأتي هذا التعاون بعد توقف دام لما يقرب من 6 سنوات، وحرصت مصر للطيران على تذليل الإجراءات العالقة لاستئناف هذا التعاون مرة أخرى، حتى 5 يونيو المقبل.