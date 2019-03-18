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اليوم.. مبنى الكنيسة ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:00 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
ينظم مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية ورشة عمل متخصصة في العمارة والفنون القبطية بعنوان "مبنى الكنيسة: التكوين والوظيفة"، وذلك على مدار اليوم الإثنين وغدا، ويحاضر فيها الدكتور كارل انيميه، أستاذ الفنون والعمارة القبطية بجامعة أمستردام بهولندا.

تتناول ورشة العمل شرحًا للمباني المعمارية بوجه عام والكنائس بشكل خاص، والدور التي تؤديه والذي يعد المحدد الأساسي والرئيسي لمظهرها الخارجي.

وبما أن الكنيسة هي المكان الذي تقام فيه الصلوات فإن فهم ماهية مبناها ومظهرها الخارجي يترتب عليه فهم الطقس الديني الذي بنيت من أجله، وإلى جانب ذلك فإن لمبني الكنيسة أبعاد رمزية، ليست بالضرورة ناتجة عن احتياجات واقعية في إقامة الطقوس الدينية، لذا تلقي ورشة العمل الضوء على البعد الوظيفي والرمزي لعمارة تلك الكنائس.

يذكر أن الدكتور كارل انيميه درس الآثار المصرية والنوبية بجامعة ليدن- هولندا، وحصل على درجة الدكتوراه في موضوع "تاريخ الملابس الكنسية في الشرق الأدنى"، كما شغل منصب أستاذ مشارك في كثير من كليات الآثار في تخصص الفن والآثار المسيحية في الفترة المبكرة والفن القبطي، ويعمل كأستاذ زائر في الجامعة الامريكية بالقاهرة، ويشغل حاليًا منصب رئيس بعثة الاكتشافات والترميم الخاصة بدير السريان- وادي النطرون، وله الكثير من الكتب والأبحاث العلمية المنشورة.

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