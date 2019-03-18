سر عيدالميلاد الـ 62.. أب يتحول إلى شخصية مشهورة في 3 أيام فقط

تحول رجل أمريكي يدعى كريس فيري إلى واحد من المشاهير في يوم عيد ميلاده بطريقة غير متوقعة ، وفقا لموقع اوديتي سنترال الامريكي.



وتلقى فيري أكثر من 15 ألف تهنئة بعيد ميلاده بعد إتمامه لـ62 عاما.



وقال موقع أوديتي سنترال، إن عشرات الآلاف من المعايدات جاءت لفيري من أشخاص غرباء تماما عنه.



ولم يتوقف هاتفه عن تلقي الاتصالات والرسائل النصية العادية ، او التهنئات على مواقع التواصل لمدة 3 أيام كاملة.



وكان سبب وراء كل هذه الشهرة هو ابن فيري الذي وضع لوحة إعلانية كبيرة في شوارع ولاية نيو جيرسي عليها رقم وصورة والده، وطالب فيها الناس بتهنئته.



وهو ما حدث وعبر عنه الابن بأنه أقل ما يكون من الإبن لأبيه، وكان دافعه الاحتفاء بوالده الذي قدم له كثيرًا.



