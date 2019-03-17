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البيئة تشن حملات تفتيشية على عدد من المنشآت الصناعية والصحية بالقاهرة الكبرى

الأحد 17/مارس/2019 - 09:38 م
حملات تفتيشية - ارشيفية
حملات تفتيشية - ارشيفية
أ ش أ
قامت وزارة البيئة بحملة تفتيشية مكبرة على المصانع والمنشآت الحرفية الواقعة بنطاق منطقة عرب أبو ساعد بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية وشرطة البيئة والمسطحات المائية ومركز شرطة الصف وإدارة البيئة بمحافظة الجيزة وإدارة التراخيص بمجلس مدينة الصف.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أنه تم التفتيش على بعض المسابك الموجودة بالمنطقة وعدد من المصانع بمدينة 6 أكتوبر منها مصانع لإنتاج مركزات الأعلاف ومصانع للصناعات الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استكمال المرور على المنشآت التي تقوم بالصرف المباشر على مصرف اللبيني حيث تم المرور على 7 منشآت، وتبين أن 5 منها تقوم بالصرف المباشر على المصرف وتم عمل حصر لهذه المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشأت المخالفة.

وفي سياق متصل، تم القيام بحملات تفتيشية على المنشآت الصحية للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات البيئية ومراجعة منظومة المخلفات بها بجانب تنفيذ مراجعة بيئية لأحد المراكز الطبية الخاصة بإمبابة وأيضا تم التفتيش على أحد المراكز الخاصة للنساء والتوليد بالقليوبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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