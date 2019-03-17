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شاهد.. عزف السلام الجمهوري في نهاية فعاليات منتدى الشباب العربي الإفريقي

الأحد 17/مارس/2019 - 09:35 م
عزف السلام الجمهورى
عزف السلام الجمهورى في نهاية فعاليات منتدى الشباب العر
خالد محيي الدين
عُزف السلام الجمهوري في ختام فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى الشباب العربي الإفريقي بمدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"، والذي أقيم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحرص الرئيس السيسي على انطلاق ملتقى الشباب العربي والأفريقي من مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، والذي تمتد فعالياته على مدار ثلاثة أيام من "16-18 مارس 2019".

وبدأت فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتهدف الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاقٍ بين الحضارتين الإفريقية والعربية وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما، وتضم فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الأفريقية والعربية، بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الأفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وما تتطلع له أفريقيا.

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