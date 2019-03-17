طهران تشعل المنطقة .. إيران ترسل أسطولا بحريا إلى مضيق باب المندب

أعلن الأدميرال أفشين تاشاك قائد الأسطول الإيراني الجنوبي، أن البحرية الإيرانية أرسلت مجموعتها البحرية 61، المؤلفة من فرقاطة سابالان وسفينة بندر عباس للدعم اللوجيستين إلى مضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي، الذي يربط بين البحر الأحمر بخليج عدن.



وقال تاشاك لوكالة أنباء "إرنا"، إن المجموعة البحرية في مهمة لتوفير الأمن للطرق التي تستخدمها الخطوط الملاحية الإيرانية في منطقة خليج عدن ومضيق باب المندب.



وأضاف أن المجموعة أبحرت إلى مضيق الشحن الاستراتيجي يوم السبت، ، قادمة من مدينة بندر عباس الساحلية جنوب إيران.



وفي اليوم نفسه، عاد الأسطول رقم 60، الذي يتكون من سفينتين لوجستيتين، وصد هجوما للقراصنة على ناقلة نفط الأسبوع الماضي، بأمان إلى ميناء بوشهر في جنوب إيران بعد الانتهاء من رحلة تقدر بـ 5600 ميل بحري.



يذكر أن فرقاطة سابالان مجهزة بمسدس رئيسي بحجم 114 ملم، إلى جانب الصواريخ المضادة للسفن، ومدافع الهاون، والمدافع الرشاشة، وأنابيب الطوربيد، وأسلحة الدفاع الجوي المضادة. وبندر عباس هي سفينة جديدة ذات تسليح خفيف، ولديها رافعة يمكنها حمل طائرة واحدة.

