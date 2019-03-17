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رياضة

الزمالك لـ الجماهير البيضاء: نامبر وان وإنتو عارفين

الأحد 17/مارس/2019 - 09:34 م
صدى البلد
القسم الميدانى
تأهل الزمالك إلى دور ربع نهائى الكونفدرالية بعد مباراته مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى، التى أقيمت اليوم بالجزائر، فى لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، والتى انتهت بالتعادل السلبي حيث تأهل الأبيض متصدرا لمجموعته بـ9 نقاط ومعه جورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد ولكن يتفوق الأبيض بفضل المواجهات المباشرة.

وغردت الصفحة الرسمية لـ نادي الزمالك علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا. "نامبر وان وإنتوا عارفين"وعرضت صوره توضح الفرحة العارمة للاعبى الزمالك أثناء الاحتفال بعد المباراة.

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