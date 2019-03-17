شاهد .. رسالة السيسي للشباب العربي والإفريقي فى ختام فعاليات الملتقى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للشباب العربي والإفريقى المشارك قائلا: "من فضلكم حافظوا على بلادكم".





وتابع السيسى، خلال كلمته بمؤتمر ملتقى الشباب العربي الإفريقي: "بمقدار الإيمان بالحلم يكون تحقيقه وما أحوج البشرية لأحلام وطموحات الشباب، مضيفا: "السلام والعدل هما السبيل الوحيد لبناء الإنسانية".





واختتم كلمته موجها حديثه للشباب: "أهلا بكم ومرحبا دوما فى بلدكم الثانى مصر".



