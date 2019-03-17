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شاهد .. رسالة السيسي للشباب العربي والإفريقي فى ختام فعاليات الملتقى

الأحد 17/مارس/2019 - 09:37 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حمزة شعيب
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للشباب العربي والإفريقى المشارك قائلا: "من فضلكم حافظوا على بلادكم".

وتابع السيسى، خلال كلمته بمؤتمر ملتقى الشباب العربي الإفريقي: "بمقدار الإيمان بالحلم يكون تحقيقه وما أحوج البشرية لأحلام وطموحات الشباب، مضيفا: "السلام والعدل هما السبيل الوحيد لبناء الإنسانية".

واختتم كلمته موجها حديثه للشباب: "أهلا بكم ومرحبا دوما فى بلدكم الثانى مصر".

وبدأت فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتهدف الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاقٍ بين الحضارتين الإفريقية والعربية وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما، وتضم فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الأفريقية والعربية، بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الأفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وما تتطلع له أفريقيا.

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