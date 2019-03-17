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حوادث

السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بشبرا الخيمة

الأحد 17/مارس/2019 - 10:42 م
حريق
حريق
إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى إحدى الشقق السكنية بشارع أحمد عرابي بأرض نوبار بشبرا الخيمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالدور الرابع بإحدى العمارات بمنطقة أحمد عرابي بأرض نوبار بشبرا الخيمة وانتقل المقدم أحمد الشعراوي رئيس الحماية المدنية بمنطقة جنوب القليوبية.

تم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتبين بالمعاينة أن الشقة مستغلة في صيانة الكمبيوتر والحريق نشب بسبب ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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