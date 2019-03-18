السيسي يقترح خلال ملتقى الشباب العربي إعداد ورقة حوار بين الدول الأفريقية والعربية محددة القرارات.. ونواب: الرئيس يسعى للتعاون المشترك بين مصر والقارة السمراء..الاهتمام بالشباب من أهم أولوياته

أفريقية البرلمان: ضرورة استثمار النشاط المؤسسي للسيسي في الفترة القادمة



برلمانية: توصيات ملتقى شباب العربي الأفريقي يساهم بنشر الديمقراطية في المنطقتين



نائبة: مصر تسعى لتعزيز العلاقات مع القارة السمراء لتقليل نسبة البطالة



شهدت الفترة الأخيرة تداعيات ومقترحات عديدة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون المشترك بين القارة السمراء ومصر، والوصول إلى قرارات سليمة تهدف إلى تحسين الاقتصاد والصناعة وتقديم يد العون للشباب في جميع الدول الأفريقية والعربية، وتمثلت هذه المقترحات فيما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد ورقة جاده بالحوار مع الدول الافريقية والعربية ويتم طرحها في القمة العربية -الافريقية المقرر عقدها في الرياض، لافتًا إلى أنه فى كل قمة توضع 30 بندا مما يشتت الحضور.



وأضاف السيسي، خلال كلمته في الدائرة المستديرة، خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي: اتركونا نتحدث ونناقش نقطتين فقط وننفذ قراراتنا فيها بدلًا من التشتيت.



وفي هذا الإطار ثمن النائب صلاح عفيفي وكيل لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في السعي للتعاون المشترك بين القارة السمراء ومصر في جميع المجالات، مؤكدة على ضرورة استثمار النشاط المؤسسي للرئيس في الفترة القادمة.



وأضاف "عفيفي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الورقة الحوارية التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ملتقى الشباب العربي الأفريقي، ستتضمن مكافحة الإرهاب والتركيز على تطوير البنية التحتية وتبادل الخبرات بين المنطقتين، إضافة إلى الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم فهم عماد القارة الأفريقية.



وأكد وكيل لجنة الشئون الافريقية أن هذه المقترحات ليست وليدة اليوم، أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي عام 2018، ولابد من وجود آلية تعتمد على عدة محاور مادية ولوجستية ومعلوماتية، لضمان حياة كريمة.



ومن جانبها قالت النائبة داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، إن ملتقى الشباب العربي الأفريقي، يمثل خطوة جديدة نحو ريادة مصر ودورها في القارة السمراء، مؤكدة على أنه سيخرج بتوصيات تساهم بشكل كبير بنشر الديمقراطية في المنطقتين.



وأضافت "يوسف" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من ضمن المقترحات التي يمكن أن تنتج عن ملتقى شباب العالم وتتبناها ورقة الحوار بين الدول الافريقي والعربية، أولا، وجود تأهيل سياسي للشباب على المستوى العربي والأفريقي من خلال تدريبهم، وتنمية الكوادر، وخلق مشاريع متوسطة ومتناهية الصغر لتنمية قدراتهم، ثانيا، الاهتمام بتطوير المؤسسات التعليمية والصحية والقطاع الرياضي من خلال التدريب وتبادل الخبرات المشتركة.



وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان، أن مجال الصناعة الخاص بالمنطقتين ليس بحاجة لخبرات غربية، ولكن يحتاج فقط إلى تبادل خبرات بين الدول الافريقية والعربية، ولابد من تقديم المزيد من التعاون المشترك بين هذه البلاد بعضها لبعض في جميع المجالات المختلفة لتعميم فكرة الاستفادة العامة بينهم.



وأكدت النائبة أن التنمية الاقتصادية ستكون نابعة من هذه الأشياء التي تم طرحها في السابق، مشيرة إلى أنه بدون هذه الأمور لا توجد ديمقراطية، وتابعت النائبه قائلة: "إذا حققنا هذه الامور سوف نستطيع أن نحارب الإرهاب والتطرف بجميع أنواعه".



وفي السياق ذاته أكدت النائبة سامية رفلة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر تسعى لتعزيز العلاقات بينها وبين القارة السمراء، والرئيس السيسي يتبع سياسة التعاون بين القارة والدول المختلفة في جميع المجالات لتقليل نسبة البطالة والهجرة غير الشرعية.



وأضافت "رفلة" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الورقة الحواري الذي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي، تهدف إلى تحديد القرارات التي سوف يتم وضعها في عين الاعتبار، مشيرة إلى أنها ستتضمن بعض نقاط التعاون العربي والإفريقي في تنشيط الناحية التجارية والاقتصادية والصناعية في جميع المجالات، فضلا عن مكافحة الإرهاب بجميع أنواعه.



واشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية، إلى أنها ستتضمن أيضا الاهتمام بشريحة الشباب من خلال تنمية قدراتهم وتدريبهم، والاستفادة من قدراتهم وتوفير العمل لهم بالمصانع وغيرها مما ينتج عنه تقليل نسبة البطالة، مؤكدة على أن الشباب هم أساس الحضارة والثروة الاقتصادية لكل دولة.