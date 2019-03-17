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أخبار البلد

أبو سعدة: المنظمات الوهمية التي أنشأتها قطر تسيء للنشطاء

الأحد 17/مارس/2019 - 10:55 م
حافظ أبو سعدة
حافظ أبو سعدة
أماني نوار
أكد الدكتور حافظ أبو السعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المنظمات الحقوقية الوهمية التي أنشأتها قطر للانتقام ممن يفضحون جرائمها تكشف حقيقة الدور القطرى في الإساءة لنشطاء حقوق الإنسان الذين يعملون على فضح دعم قطر للإرهاب والمنظمات الارهابية.

وأضاف أبو سعدة في تصريح "لصدى البلد "أن قطر أنشأت منظمات فى ظاهرها منظمات حقوقية وهى فى الحقيقة تعمل وفقا لاستراتيجية التنظيمات الارهابية التى تدعمها قطر وقد شهدنا فى الامم المتحدة فى احد الندوات اشارة لمن يعتلون منصة في الأمم المتحدة وهم ينتمون لتنظيم الإخوان المسلمين ويتلون الأكاذيب غير الموثقة.

أكد أبو سعدة أن هذه المنظمات تقدم معلومات غير حقيقية لعدد من المنظمات الدولية وتدوس عليها هذه المعلومات مما يؤدي إلى تورط هذه المنظمات مثل التقرير الأخير للوتش الذي تضمن مزاعم هى عبارة عن ادعاءات لمنظمات تابعة للإخوان المسلمين.

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