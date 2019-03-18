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اقتصاد

المصري الروماني: عودة الطيران بين القاهرة وبوخارست الشهر المقبل

الإثنين 18/مارس/2019 - 01:23 ص
المجلس المصرى الرومانى
المجلس المصرى الرومانى
ولاء عبد الكريم
أكد الدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري بالمجلس الأعمال المصري الروماني، نسعى إلى عرض الفرص الاستثمارية فى السوق المصرى للجانب الروماني وذلك بعد عمل استقصاء من قبل الاعضاء واللجان المتخصصة فى جمعية رجال الأعمال المصريين بأهم المشروعات المقترحة للتعاون المشترك.

وأضاف السكري، أن المجلس يسعى لمضاعفة حجم التجارة بين مصر ورومانيا والوصول بها إلى مليار و300 مليون دولار، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري ضعيف جدًا ولا يعبر عن قوة العلاقات المصرية الرومانية.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون المصري الروماني فى المجال السياحي والسياحة العلاجية، لافتا إلى أن عودة الطيران بين القاهرة وبوخارست في أبريل المقبل ستكون بداية لانطلاقة حقيقية لتشجيع السياحة فى البلدي.

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