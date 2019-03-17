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برلمان

مستقبل وطن: السيسي وضع الشباب على منصات القيادة

الأحد 17/مارس/2019 - 10:59 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
أكد المهندس عبد الحميد الهوارى القيادى بحزب مستقبل وطن أن الرئيس السيسى وضع الشباب فى منصات القيادة لمؤسسات الدولة المختلفة سواء فى الوزارات أو المحافظات وذلك ضمن خطة الدولة فى تأهيل الشباب لتولى المسئولية وإشراكهم فى كافة خطط التنمية.

أضاف الهوارى فى تصريحات صحفية له اليوم أن الرئيس السيسى يحرص دائما على تنمية وتطوير مهارات الشباب المصرى حتى يكونوا مواكبين للتطورات السريعة فى مختلف دول العالم، وذلك يظهر جليا من خلال أكاديمية تدريب وتأهيل الشباب ومن قبلها البرنامج الرئاسى .

أوضح الهوارى أن منتدى الشباب الأفريقى الذى يقام حاليا على أرض محافظة أسوان فرصة كبيرة للتقارب بين الشباب المصرى وشباب الدول الأفريقية وفتح قنوات للحوار والتواصل بشكل مستمر بين الطرفين بالإضافة لمناقشة أهم المشاكل والمعوقات التى تواجه شباب القارة ووضع حلول عاجلة لها .

قال أن الرئيس السيسى يضع نصب عينيه أهمية التعاون مع الدول الأفريقية على كافة الأصعدة وأهمها تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم ، موضحا أن الرئيس تحدث اليوم خلال المنتدى على أهمية توعية الشباب بالحفاظ على أمن واستقرار بلادهم وعدم الانصياع وراء الشائعات والفتن التى يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعى خاصة وان الهدف من ذلك هو عدم تقدم هذه الدول .

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