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نجاة شخص من القتل على طريقة القرون الوسطى.. كيف تمت المحاولة؟

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:02 ص
محاولة القتل لم تنجح
محاولة القتل لم تنجح
محمد علي
كُتبت النجاة لرجل أسترالي من موت محقق بعدما كاد سهم مقصود أن يقتله وفق ماذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية.

وقام رجل لم تبلغ الصحيفة عن العلاقة بينه وبين الضحية المحتملة بمحاولة القتل، لكنه لم يفلح في هدفه.

وحاول القاتل قتل الضحية باستخدام قوس وسهم وهي الأسلحة التي كانت تستخدم في القرون الوسطى، لكن تلقى هاتفه المحمول السهم الطائر بدلا منه.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن الضحية خرج من سيارته حيث كان بانتظاره رجل يحمل قوس وسهم لمهاجمته، في الوقت الذي أخذ فيه الضحية هاتفه المحمول لالتقاط صورة كان الرجل المسلح قد قام بإطلاق السهم على ضحيته.

وقد ألقي القبض على المسلح ووجهت إليه تهمة محاولة القتل العمد.

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