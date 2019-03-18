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أصل الحكاية

الأمواج الطائشة تطيح بصناعة السفن.. الباب والشباك أزاح مهنة الآباء في الأنفوشي.. فيديو

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:38 ص
صدى البلد
كريم عاطف - عدسة هدير عبده
هياكل خشبية فنية عملاقة عفا عليها الزمن وأطاحت بملامحها رمال البحر وأمواجه، هذا هو حال جميع ورش نجارة السفن المتواجدة بمنطقة الأنفوشى بمحافظة الإسكندرية بعد أن تم غلق معظمها لركود هذه الصناعة وتحويل الجزء الآخر الى ورش نجارة "الباب والشباك".

السفن التي تؤرخ لأزمنة شكلت وجدان وطابع أهل المنطقة، لم تعد سوى ذكرى عابرة تطيش بها الأمواج، ثروة فنية غير مربحة لأصحابها يلتهمها الزمن ويسرق معها سر هذه المهنة التي أصبحت مهددة بخطر الانقراض إذا لم يتدخل احد المسئولين لإنقاذ ما تبقى منها - بحسب وصف أهالي الأنفوشي -.

سعد محمد نجار مراكب وسفن بمنطقة الأنفوشي قال إن الصناعة كانت تسير بشكل جيد وطبيعي منذ تسعينيات القرن الماضى وحتى عام 2002، ولكن بعد اغلاق إصدار تراخيص مراكب السياحية ومراكب الصيد أصبح الطلب منعدم عليهم بالاضافة الى التكلفة التى ارتفعت بشكل رهيب بعد تعويم الجنيه المصري.

«هناك مراكب وسفن متواجدة منذ أكثر من 5 أعوام بسبب التكلفة المرتفعة» .. يقول النجار العاطل اضطراريا، معقبا «البحر كله واقف فبعد أن كانت السفينة او المركب المتوسط التى يتم انشائها وبنائها بنصف مليون جنيه اصبحت الآن بـ 3 ملايين جنيه وهذا سبب ركودا كامل حتى أصبح هناك عزوف من العاملين بهذه الصناعة مؤكدا أنهم يعملون في عدة مجالات مختلفة مثل المقاولات والنجارة العادية لأنهم مسئولون عن عن عائلات لابد وان يقومون برعايتهم.

يوضح سعد أن معظم ورش النجارة المتواجدة على البحر أصبحت مغلقة والباقى يعمل فى مجالات مختلفة حتى يستمر اسمه فى التواجد بالسوق ولكن المهنة أصبحت فى خطر و ستنقرض وإذا حدث ذلك لن نستطيع ان نعلم أجيال قادمة كما قام ابائنا بفعله معنا ولابد من اعادة فتح التراخيص او على الاقل الصيانة لـ المراكب المتواجدة فى البحر بخروجها للصيانة وعودتها مرة أخرى.

وأكد ان الاجانب الذين يشاهدون حالنا يستغربون لأن جميع الصناعة لدينا هاند ميد وهى صعبة ونادرة بالنسبة لهم لأنهم يستخدمون المراكب الفيبر التى يتم صبها فى قوالب كبيرة ولكن صناعتنا بها لمحات فنية، ولابد من ان ينظر الينا المسئولين ونعيد إحياء هذه الصناعة الهامة.

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