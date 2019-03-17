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رياضة

أول قرار من الزمالك تجاه اللاعبين بعد التأهل لدور الـ8 بالكونفدرالية

الأحد 17/مارس/2019 - 10:52 م
خالد بو طيب وكهربا
خالد بو طيب وكهربا
أ ش أ
أعرب اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رئيس بعثة فريق كرة القدم إلى الجزائر، عن سعادته بتأهل فريقه إلى دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم عقب التعادل مع فريق نصر حسين داي الجزائري مساء اليوم، وتصدره المجموعة الرابعة.

وقال "مقلد"، في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر عقب المباراة، إن "اللاعبين أدوا مباراة جيدة وكانوا على قدر المسؤولية واستطاعوا تحقيق التأهل لدور الثمانية بعد أن كان الفريق في المركز الأخير بالمجموعة".

وأشار إلى أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرر صرف مكافأة فورية للاعبين عقب المباراة، مشيدا بدور إدارة النادي في توفير كل السبل لتحقيق الهدف المطلوب، وهو التأهل، خاصة توفير طائرة خاصة لرحلة الفريق من وإلى الجزائر.

وأضاف أن الفريق سيغادر الجزائر في وقت لاحق مساء اليوم للعودة إلى القاهرة والاستعداد لمباراة "المقاولون العرب" في الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل، يعقبها مباراة القمة أمام النادي الأهلي.

ووجه مقلد الشكر لطاقم السفارة المصرية بالجزائر على الاهتمام ببعثة الفريق منذ وصولها وحتى آخر دقيقة، كما وجه الشكر للجانب الجزائري على توفير كل التسهيلات لبعثة الفريق منذ وصولها إلى الجزائر.

وقال مقلد: "هذا ما تعودنا عليه من الأشقاء في الجزائر، كلما أتينا إلى هنا نشعر وكأننا في بلدنا الثاني فشكرا لهم".

كان فريق نادي الزمالك تأهل إلى دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية عقب تصدره المجموعة الرابعة بعد تعادله مع فريق "نصر حسين داي" سلبيا في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بملعب استاد 5 يوليو بالجزائر العاصمة.

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