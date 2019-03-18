المالية تبيع سندات خزانة بـ ١.٧٥ مليار جنيه.. اليوم

تعتزم وزارة المالية صباح اليوم الإثنين طرح سندات خزانة لاستحقاقي ٣ و٧ سنوات بقيمة إجمالية تبلغ ١.٧٥ مليار جنيه.



وأكد جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري إن وزارة المالية ستبيع استحقاق ٣ سنوات بمليار جنيه واحد، واستحقاق ٧ سنوات ب٧٥٠ مليون جنيه بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.



وتسعى وزارة المالية للاقتراض من البنوك عبر ٣ طروحات أسبوعية من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ ٣٦.٧٥ مليار جنيه، طرحت منها أذون خزانة لأجلي ٩١ و٢٧٣ يوما بقيمة ١٧ مليار جنيه أمس الأحد.

