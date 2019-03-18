المالية تبيع سندات خزانة بـ ١.٧٥ مليار جنيه.. اليوم

تعتزم وزارة المالية صباح اليوم الإثنين طرح سندات خزانة لاستحقاقي ٣ و٧ سنوات بقيمة إجمالية تبلغ ١.٧٥ مليار جنيه.
وأكد جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري إن وزارة المالية ستبيع استحقاق ٣ سنوات بمليار جنيه واحد، واستحقاق ٧ سنوات ب٧٥٠ مليون جنيه بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وتسعى وزارة المالية للاقتراض من البنوك عبر ٣ طروحات أسبوعية من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ ٣٦.٧٥ مليار جنيه، طرحت منها أذون خزانة لأجلي ٩١ و٢٧٣ يوما بقيمة ١٧ مليار جنيه أمس الأحد.
وأكد جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري إن وزارة المالية ستبيع استحقاق ٣ سنوات بمليار جنيه واحد، واستحقاق ٧ سنوات ب٧٥٠ مليون جنيه بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وتسعى وزارة المالية للاقتراض من البنوك عبر ٣ طروحات أسبوعية من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ ٣٦.٧٥ مليار جنيه، طرحت منها أذون خزانة لأجلي ٩١ و٢٧٣ يوما بقيمة ١٧ مليار جنيه أمس الأحد.