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اقتصاد

المالية تبيع سندات خزانة بـ ١.٧٥ مليار جنيه.. اليوم

الإثنين 18/مارس/2019 - 06:01 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي
تعتزم وزارة المالية صباح اليوم الإثنين طرح سندات خزانة لاستحقاقي ٣ و٧ سنوات بقيمة إجمالية تبلغ ١.٧٥ مليار جنيه.

وأكد جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري إن وزارة المالية ستبيع استحقاق ٣ سنوات بمليار جنيه واحد، واستحقاق ٧ سنوات ب٧٥٠ مليون جنيه بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وتسعى وزارة المالية للاقتراض من البنوك عبر ٣ طروحات أسبوعية من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ ٣٦.٧٥ مليار جنيه، طرحت منها أذون خزانة لأجلي ٩١ و٢٧٣ يوما بقيمة ١٧ مليار جنيه أمس الأحد.

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