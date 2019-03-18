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اقتصاد

اليوم .. مؤتمر حول نمو قطاع العقارات بالغرفة الأمريكية

الإثنين 18/مارس/2019 - 08:00 ص
غرفة التجارة الأمريكية
غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة
ولاء عبد الكريم
تنظم غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، مؤتمرا حول تطور قطاع العقارات ونموه فى مصر، وذلك صباح اليوم الإثنين بأحد الفنادق.

يشارك فى المؤتمر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية.

من المنتظر أن يتطرق المؤتمر لمستقبل صناعة العقارات، في ظل المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها البلاد.

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