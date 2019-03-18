يتناولها الأمريكيون في طعامهم.. سمكة معدلة وراثيا تدخل التاريخ

قالت شبكة ابه بي سي الأمريكي، إن أسماك السلمون دخلت التاريخ كأول الكائتات المعدلة وراثيًا والتي يسمح بتداولها للاستهلاك الأدمي في أمريكا.



وسمحت إدارة الأغذية والعقاقير باستيراد بيض أسماك السلمون المعدلة وراثيا من كندا لحساب شركة أمريكية تتولى تربيتها فى مزارعها للاستهلاك الأدمى.



ووافقت الإدارة وافقت على استيراد بيض السلمون عام 2015 لكن الكونجرس أوقف تنفيذ القرار بسبب خلافات حول البيانات التي يتعين إدراجها على العبوات التى ستطرح في الأسواق، وأصبح القرار سارى المفعول بعد الوصول إلى اتفاق فى هذا الصدد.



ويتميز النوع الجديد الذى بدأت تجاربه منذ عام 1989 بمعدلات نمو تفوق نظيرتها لدى السلمون العادي باضافة جين من نوع آخر من السلمون لا يعيش فى الولايات المتحدة.



وتنمو الأنواع التقليدية إلى الحجم المناسب للتسويق خلال فترة تتراوح بين 28 الى 26 شهرا بينما تنخفض المدة بمقدار عشرة شهور مع السلمون المهندس وراثيًا، وهو ما يعني وقت أقل وفعالية وفوائد أضعاف السلمون العادي.

