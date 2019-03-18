أغرب قصة لقبطان بحري.. عاش حياة المتسولين والمشردين لشهرين

في مغامرة غريبة، قام إيد ستافورد، الذي عمل سابقًا كقبطان في الجيش البريطاني بقضاء شهرين مشردًا ومتسولًا في الشوارع، وفق ما ذكر موقع أوديتي سنترال الأمريكي.



وقام ستافورد بمغامرته لاختبار حياة المشردين، لكنه شعر بالصدمة عندما وجد أن التسول يمكن أن يكون أكثر ربحًا مما كان يتصور.



وقضي ستافورد 60 يومًافي شوارع مدن مثل لندن ومانشستر وجلاسكو، وذلك لمراقبة أسلوب حياة المشردين وهو ضمن مشاهد فيلم وثائقي تلفزيوني.



وقال أن ما صدمه حقًا هو مقدار الأموال التي يحققها المتسولين والتي قد تصل إلى 200 جنيه إسترليني في الليلة بجانب كميات الطعام المجانية التي يعطيها الناس لهم.



