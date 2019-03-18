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أخبار البلد

البدوي: قطر تحاول التجسس على النشطاء الحقوقيين بدلا من أن ترتقى بملف حقوق الإنسان لديها

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:03 ص
صدى البلد
أماني نوار
قال محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، والخبير الحقوقي إنه ليس غريبا على قطر أن تنشأ منظمات حقوقية وهمية للدفاع عن جرائمها، مؤكدا أنه من المعروف عنها أنها دويلة راعية للإرهاب هدفها الرئيسي أن تتواجد بين الدول الكبرى عن طريق بث الفتن وإثارة النزاعات بين الدول المجاورة لها.

وأكد البدوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قطر تحاول التجسس على النشطاء الحقوقيين بدلا من أن ترد على الانتهاكات التي توجه لها في المحافل الدولية، موضحا أن نظام الحمدين في قطر بدأ يدق أكثر من مسمار في نعشه عن طريق دعمه للإرهاب وزعزعة أمن واستقرار الدول العربية.

وتابع: "النظام القطري سيسقط بمجرد تخلي الولايات المتحدة عنه والسبب أن قطر لا تهتم بالشأن الداخلي لمواطنيها أو تحاول الارتقاء بالملف الحقوقي لها وكل هدفها اسقاط انظمة الدول الأخرى".

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