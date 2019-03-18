الآثار: أسوان في عيد حقيقي باستقبال منتدى الشباب العربي الإفريقي

قال عبد المنعم سعيد، مدير عام أثار أسوان والنوبة، إن محافظة أسوان في عيد وفرحة حقيقية باستقبال منتدى الشباب العربي الإفريقي، منوها إلي أنه حدث تاريخي جذب كثير من الشباب من بلدان العالم.



وأشار "سعيد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "هنا العاصمة" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، إلى أن جميع المناطق الأثرية تستعد استعداد كامل لاستقبال الزوار الأجانب، مؤكدا أن الدكتور خالد العناني سمح للشباب المشارك بالمنتدى لزيارة جميع المناطق الأثرية بالمجان.



وتابع أن هناك مجموعة من النشاطات السياسة التي سيقوم بها الشباب المشارك بالملتقى لزيارة بعض المناطق الاثرية بالمحافظة.