جامعة الأزهر تلغي امتحانات العام الدراسي لطالب عراقي

قررت جامعة الأزهر، حرمان طالب عراقي من امتحانات الترم الأول لطالب عراقي لضبطه متلبسا بالغش.



وأحالت كلية الطب للبنين بالقاهرة، مذكرة لرئيس جامعة الأزهر للتحقيق في ضبط الطالب أحمد يحيى، الطالب بالفرقة الأولي بالكلية من دولة العراق لضبطه متلبسا بالغش في مادة الأخلاقيات الطبية وتم إجراء التحقي قمع الطالب.



وتوصلت لجنة التحقيق مع الطالب بإلغاء جميع امتحانات الترم الأول للطالب واعتباره راسب بها وكذلك اعتباره راسب في الترم الثاني وبالتالي عليه الإعادة ممن جديد في الترم الأول.