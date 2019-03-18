تركيب ثلاجات لحفظ الأمصال والطعوم بمستشفى صدر الوادي الجديد

أعلنت الدكتوره سيده مشرف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم ، عن استقبال وفد صيني لتركيب ثلاجة حفظ الأمصال والطعوم لدعم القطاع الصحي بالمحافظة.



أكدت مشرف، أن الوفد بدأ تركيب ثلاجة حفظ الأمصال بمقر مستشفى الصدر بمدينة الخارجة، على مساحة 30 مترا مربعا، وبتكلفة 33442 دولار مقدمة منحة من منظمة الصحة العالمية.



أضافت، أن الوفد ينتهي من أعمال التركيب مساء غد الإثنين، وتبدأ مباشرة أعمال التشغيل، على أن تتولى المديرية أعمال الصيانة والتشغيل الفترة المقبلة.

