ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تركيب ثلاجات لحفظ الأمصال والطعوم بمستشفى صدر الوادي الجديد

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:06 ص
الأمصال والطعوم
الأمصال والطعوم
منصور ابوالعلمين
أعلنت الدكتوره سيده مشرف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم ، عن استقبال وفد صيني لتركيب ثلاجة حفظ الأمصال والطعوم لدعم القطاع الصحي بالمحافظة.

أكدت مشرف، أن الوفد بدأ تركيب ثلاجة حفظ الأمصال بمقر مستشفى الصدر بمدينة الخارجة، على مساحة 30 مترا مربعا، وبتكلفة 33442 دولار مقدمة منحة من منظمة الصحة العالمية.

أضافت، أن الوفد ينتهي من أعمال التركيب مساء غد الإثنين، وتبدأ مباشرة أعمال التشغيل، على أن تتولى المديرية أعمال الصيانة والتشغيل الفترة المقبلة.

ترشيحاتنا

القبض على معلمة أمريكية لإشراك طفلها في فيديو إباحي

تتطلقي آه تاخدي عفشك لا.. عامل يقتل زوجة شقيقه.. وابنها يطعنه في الخصوص

السيسي يكرم أول امرأة إماراتية قاتلت ضد تنظيم داعش

البيت الأبيض يكشف تفاصيل علاقة ترامب بسفاح نيوزيلندا

الزمالك يتلقى صدمة فى ربع نهائى الكونفدرالية .. تعرف على السبب

ساديو ماني يقهر اليأس .. هداف ليفربول يضرب مثلا في الإصرار والإنسانية

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول محمد صلاح وسقوط تشيلسي

رضوى الشربيني تكشف عن عمرها الحقيقي للجمهور

شاهد .. عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد دينا الشربينى بأغنية برج الحوت

شاهد أول تعليق لنجم الزمالك بعد التأهل إلى دور الـ 8 في الكونفيدرالية

أول قرار من الزمالك تجاه اللاعبين بعد التأهل لدور الـ8 بالكونفدرالية

تعليق ناري من عمرو أديب على إقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل تصميمات لفساتين سهرة أنيقة باللون الكشمير الوردي

منتخب مصر يخوض تدريبه الأول على ملعب برج العرب .. صور

رضوان برحيل ينتهي من تصوير كليب ليه كل شمس.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. بفتيك بدبس الرمان ومكرونة بالخضار.. الحلو: كيكة القشطة

نصر حسين داي يجري عمليات الإحماء لمواجهة الزمالك ..صور

فيديو

طارق السيد: لا أشجع الأهلي لكنني لا أتمنى خسارته.. فيديو
شاهد .. عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد دينا الشربينى بأغنية برج الحوت
أحمد موسى يبرز خبر صدى البلد عن اعتراف قاتل طفليه في ميت سلسيل.. فيديو
إيهاب لهيطة: منتخب مصر يخوض وديتين قبل أمم أفريقيا.. فيديو
لهيطة: النني يغيب عن مباراة مصر والنيجر وهذا اللاعب هو كابتن المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟