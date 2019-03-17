شرطة أريزونا تلقي القبض على أمريكي هدد أعضاء المركز الإسلامي المتحد

ألقت شرطة مدينة فينيكس، القبض على رجل هدد أعضاء المركز الإسلامي المتحد في ولاية أريزونا الأمريكية، وفقا لما ذكره موقع "ايه بي سي".



وبحسب ما جاء في بيان الشرطة ونشره الموقع، دخل نويل توماس بيكت، المركز الاسلامى المتحد فى اريزونا يوم السبت تحت ذريعة الرغبة في معرفة المزيد عن الدين الإسلامي، إلا أنه بدأ في التجول داخل المركز ودخول المناطق التي لم يسمح له القائمون على المركز بدخولها.



حسبما ذكرت الشرطة، بدأ المشتبه به في سؤال أعضاء المسجد عن أوقات الخدمة بالمركز الإسلامي المتحد في أريزونا، وكذلك أوقات الصلاة والفعاليات هناك، وحينما سأله إمام المسجد عن سر اهتمامه، أشار المجرم بيديه أمام عنقه، كإشارة للتهديد بالذبح.



وقالت شرطة فينيكس في بيان صحفي إنه تم احتجاز بيكت وحجز في سجن مقاطعة ماريكوبا. واتهم بالتهديد والترهيب والسلوك غير المنضبط والتعدي على ممتلكات الغير.