نائب محافظ الوادى الجديد تشهد نهائي دوري مراكز الشباب

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظة والذي يجري تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم.





وأجريت المباراة بين فريقي مركز شباب أسمنت ومركز شباب الداخلة، وانتهت بفوز فريق أسمنت بهدفين دون مقابل، متصدرا دوري مراكز الشباب في نسخته السادسة.





ونقلت مجدي لجميع المشاركين بالبطولة تهنئة اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم مؤكدا حرصه الدائم على دعم الأنشطة والمنشآت الرياضية على أرض المحافظة.





وعقب انتهاء المباراة، سلمت نائب المحافظ كأس البطولة للفريق الفائز الذي يحصل وفقا لقوانين البطولة على مكافأة مالية قدرها ٧٥ ألف جنيه بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني علي ٥٠ ألف جنيه والمركز الثالث علي ٢٥ ألف جنيه.



