أمين إعلام مصر الثورة: ملتقى الشباب العربي الإفريقي أصبح حديث العالم

قال محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب "مصر الثورة"، إن ملتقى الشباب العربي الإفريقي والذي انتهت فعالياته اليوم، كان بمثابة فرصة عظيمة لعرض التجارب الرائدة التي انجزتها الدولة المصرية في العديد من الملفات والقضايا، إضافة إلى عرض رؤى الشباب المصري للتغلب على المشاكل وبناء المستقبل.



وأضاف "مجدي"، خلال تصريح منذ قليل، أن ملتقى الشباب العربي الإفريقي يأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على التحاور مع الشباب من مختلف الدول، واستكمالا لمنتديات الشباب التي تم عقدها في مصر مؤخرا، مؤكدا على أهمية القضايا التي جاءت في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه للملتقى.



وأوضح أمين الإعلام بحزب "مصر الثورة"، أن الملتقى أصبح حديث العرب والأفارقة والعالم كله، مشيدا بالتنظيم الرائع للملتقى والذي وصفه بالأسطوري.



وأشار إلى أن ما قام به الرئيس السيسي خلال فترة وجيزة يعد إنجازا بكل المقاييس، موضحا أنه استطاع لم شمل المصريين وأفريقيا مرة أخرى،إضافة إلى أنه الرئيس الوحيد الذي يندد دائما بالإرهاب ويدعو العالم لمواجهته بكل قوة.