مرحبا بكم في أسوان .. السيسي يكلف الدولة بعلاج مليون مواطن أفريقي من فيروس سي ويؤكد: لا سبيل أمامنا إلا الانحياز لأفكار شباب العالم.. والمتواجدون: بنحبك ياريس

شباب ملتقى العربي الأفريقي يهتفون لـ الرئيس السيسي.



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تفاعل المتواجدون داخل ملتقي الشباب العربي الافريقي ، بالتصفيق الحاد، لحظة صعود الرئيس السيسي لإلقاء كلمته بقولهم : بنحبك ياريس ".



الرئيس السيسي عن منتدى الشباب العربي الأفريقي: كانت إيجابية ومفعمة بالأمل.





ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والشباب المشارك في منتدى الشباب العربي الإفريقي بمدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"، مؤكدا أن سيفتقدهم، متطلعا لمقابلتهم في المنتديات القادمة، ومبديا عن سعادته بحضور الشباب لذلك الملتقى البناء.



وأكد "السيسي" خلال كلمته في الجلسة الختامية بمنتدى الشباب العربي الإفريقي بمدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"، أن أجواء الملتقى كانت إيجابية ومفعمة بالأمل، والتي صاحبتهم علي مدار يومين متتالين، مؤكدا أنه شعر بالفخر والاعتزاز من رؤية تلك النماذج الواعدة من الشباب العربي الإفريقي.



وأشار، إلي أن المتلقي أتاح للشباب العربي والافريقي عرض الرؤى والأفكار الخاصة بهم من خلال منصة المنتدى، منوها إلي أن تلك الأفكار كانت سبب في التكامل العربي الإفريقي وليس سببا في النزاع والصدام بينهم.



وأبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعادته لرؤية الشباب الواعي، القادر علي صياغة المستقبل وبنائه لتحقيق أحلام شباب القارة السمراء.

السيسي: لا سبيل أمامنا إلا الانحياز لأفكار شباب العالم واستثمار طاقتهم.



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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الواقع الذي نواجهه اليوم والذي أرهقته الحروب والنزاعات والإنحراف غير المسبوق عن النسق الإنساني يحتم أن نكثف من مساعينا لإعادة تجديد الخطاب الإنساني.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالجلسة الختامية لملتقي الشباب العربي الإفريقي بأسوان،: «صياغة مستقبل البشرية يشتمل علي معاني الاستقرار والسلام والتنمية، وتجاوز الصراعات التي ألمت بها وتكاد أن تعصف بعالم اليوم».



وتابع: «لا سبيل أمامنا سوى أن نتحمل مسؤوليتنا الإنسانية والتاريخية ونعقد العزم علي الإنحياز المطلق لأحلام شباب العالم الواعدة وأن نستثمر طاقتهم في مشروع بناء المستقبل وأن نعلي من أجلهم قيمة الحضارة والإنسان ومبادىء السلام والعدل.



السيسي لـ شباب العرب وأفريقيا: اجعلوا أوطانكم أكثر سلاما واستقرارا.



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أوصي الرئيس عبد الفتاح السيسي، شباب مصر والعالم العربي الإفريقي بالتمسك بأحلامهم والعزم علي تحقيقها دون انحراف عن أهدافهم السامية.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالجلسة الختامية لملتقي الشباب العربي الإفريقي بأسوان،: «اعملوا بكل جهد واجتهاد من أجل مسقبلكم ومستقبل أوطانكم واجعلوا الحوار وتقبل الآخر دستوركم والإنسانية شريعتكم والعمل منهجكم، واعقدوا النية أن تجعلوا أوطانكم أكثر سلاما واستقرارا».



وتابع: «اجعلوا معركتكم من أجل الغايات النبيلة هي أسمي معارككم وحافظوا علي نقائكم وحماسكم ولا تحيدوا عن النسق الإنساني الحقيقي».



رسالة السيسي للشباب العربي والإفريقي فى ختام فعاليات الملتقى.



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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للشباب العربي والإفريقى المشارك قائلا:"من فضلكم حافظوا على بلادكم".



وتابع السيسى خلال كلمته بمؤتمر ملتقى الشباب العربي الإفريقي، : "بمقدار الإيمان بالحلم يكون تحقيقه وما أحوج البشرية لأحلام وطموحات الشباب، مضيفا:"السلام والعدل هما السبيل الوحيد لبناء الإنسانية".



وأختتم كلمته موجها حديثه للشباب:"أهلا بكم ومرحبا دوما فى بلدكم الثانى مصر".



الرئيس السيسي: تأسيس مجلس تعاون بين الجامعات العربية والأفريقية.

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الرئيس السيسي يطلق مبادرة لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي و100 مليون صحة للمقيمين بمصر.



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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن الواقع الذي نواجه اليوم أرهقته الحروب والنزعات والانحراف الغير مسبوق عن الواثق الانساني يحتم علينا اعادة تجديد الخطاب الانساني وصياغة مستقبل البشرية، ويشتمل على معاني الاستقرار والسلام والتنمية وتجاوز تلك الصراعات التي تعصف العالم، ولابد من نعقد العزم على شباب مطلق أحلام شباب العالم الوعيدية واستمرار طاقتهم في بناء المستقبل ونعلن من خلالهم مبادئ السلام والعدل.



وأعلن خلال الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان، عن توصيات الملتقى وهي :



قيام مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعليم، لفتح باب المشاركة للباحثين من الدول العربية والأفريقية للاستفادة من بنك المعرفة المصري .



- قيام وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب ، على تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والافريقية ليكون منصة فعالة لتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين العرب وأفريقيا .

- قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع أجهزة الدولة علي تنفيذ مايلي :"

1- اطلاق مبادرة مصرية من أجل القضاء علي فيروس سي مليون افريقي .

2- إطلاق مرحلة جديدة من حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين في مصر وليس اللاجئين .

-قيام منتدي شباب العالم يشكل فريق عمل لإعداد تصور خاص التكامل في كافة المجالات .

تشكل فريق عمل لمواجهة الفكر والتطرف.

الإعداد لتجهيز منتدي مصر والسودان .



-انطلاقا من مسؤولية رئاسة الاتحاد الأفريقي تعد مصر ورقا بالتنسيق مع مفاوضة الاتحاد الأفريقي وأمانة الجامعة العربية لتطرح على القمة العربية الافريقية القادمة تتضمن مقترحات في المجالات التالية :

- إنشاء سوق عربية افريقية مشتقة وصندوق لتطوير بنية التواصل الأفريقي.



-إنشاء صندوق لتمويل بنية التواصل الأفريقي في مجالات سكك الحديد والطرق .



إنشاء آلية عربية افريقية لمكافحة الارهاب وتحقيق الامن والاستقرار.



الاهتمام بتوظيف المنصات الإعلامية والتواصل الاجتماعي، لإزالة الصورة الذهنية الخاطئة للعلاقات العربية الأفريقية.



-العمل علي تمكين الشباب والمرأة بتحويل الإرادة السياسية، إلى إجراءات عملية من خلال التعليم والتدريب.

