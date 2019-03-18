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تعليم

توزيع شريحة تابلت أولى ثانوي في المدارس دون مصروفات إدارية.. اليوم

الإثنين 18/مارس/2019 - 06:16 ص
توزيع شريحة تابلت
توزيع شريحة تابلت اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تسليم الشريحة الخاصة بتابلت اولى ثانوي، اعتبارًا من اليوم الاثنين.

وأضافت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الهدف من تسليم هذه الشريحة هو توصيل شبكة الإنترنت للتابلت خارج المدرسة، لتسهيل الوصول إلى المحتوى الرقمي على بنك المعرفة المصري وأداء الامتحانات الإلكترونية لبعض الفئات من الطلاب.

وأشار الوزير إلى أن الطالب الذي حصل على جهاز التابلت من حقه استلام الشريحة؛ مؤكدًا أن الوزارة قد نسقت مع شركات الاتصالات بأن يتم تسليم الشريحة للطلاب داخل المدارس تيسيرًا على الطلاب وذويهم وذلك بدون أي مصروفات إدارية أو رسوم استلام.

وأوضحت الوزارة أنه على ولي أمر الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي الشخصية وصورة ضوئية منها، وصورة شهادة ميلاد الطالب، وكود الطالب لكي يتمكن من استلام الشريحة.

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