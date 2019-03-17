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مفاجأة.. عقوبة إرهابي نيوزيلندا منفذ الهجوم الإرهابي على المسجدين ..فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 10:38 م
إرهابي حادث مسجد
إرهابي حادث مسجد نيوزيلندا
محمد القاضي
كشف الإعلامي محمد الباز عن العقوبة التي تنتظر إرهابي حادث مسجد نيوزيلندا الإرهابي.

وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": «العقوبة المتوقعة للإرهابي هي السجن مدي الحياة وعدم خروجه من السجن تحت أي ظرف»، موضحا: «الإرهابي لن تتم معاقبته بالإعدام لأنه حدث استفتاء في نيوزيلندا عام 1961 بشأن عقوبة الإعدام، وألغوا العقوبة بعد هذا الاستفتاء إلا في حالة خيانة الوطن».

وتابع: «في عام 1986 قاموا بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل، وآخر عملية إعدام حدثت في نيوزيلندا كانت عام 1957»، مشيرا: «هذه الجريمة في نيوزيلندا خلفت مشكلتين تواجه الحكومة في نيوزيلاندا الآن، المشكلة الأولي هي السلاح، والمشكلة الأخرى مشكلة السوشيال ميديا».

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