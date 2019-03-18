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تعليم

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق الطبعة الإنجليزية من مذكرات أحمد أبو الغيط.. اليوم

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
كريم عاطف
تقيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة حفل إطلاق وتوقيع الطبعة الإنجليزية من مذكرات الدبلوماسي أحمد أبو الغيط، "شاهد على الحرب والسلام الذي تقيمه دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم، بالقاعة الشرقية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ميدان التحرير. 

ويتطرق أبو الغيط من خلال المذكرات إلى حرب أكتوبر 1973 والجهود الدبلوماسية التي أعقبتها، ليكشف لأول مرة أسرار مسيرته الطويلة، ويقدم رؤية مليئة بالمعلومات من واقع تجربته الشخصية خلال ذلك الوقت المضطرب في تاريخ الشرق الأوسط.

وجدير بالذكر أن أحمد أبو الغيط هو الأمين العام لجامعة الدول العربية منذ أن تم انتخابه عام 2016. 

شغل أبو الغيط سابقًا منصب سفير مصر لدى إيطاليا وممثل مصر الدائم لدى الأمم المتحدة. 

تم تعيينه وزيرًا للخارجية المصرية عام 2004، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2011.

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