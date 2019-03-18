فيديوجراف: الرئيس السيسي يطلق توصيات ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان

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أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من التوصيات التى اختتم بها ملتقي الشباب العربي والأفريقي الذى شهدته مدينة أسوان، على رأسها إطلاق مبادرة للقضاء على مرض فيروس سي لمليون أفريقي.جاء أيضًا ضمن التوصيات التي أطلقها الرئيس السيسى، إطلاق مرحلة جديدة من حملة 100 مليون صحة للقضاء على مرض فيروس سي للضيوف المقيمين في مصر، وقصد بها الرئيس اللاجئين.