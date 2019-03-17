طالبات الدراسات الإنسانية بالأزهر ينفذن مبادرة لتجميل الكلية .. صور

نفذ عدد من طالبات كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر بالقاهرة، مبادرة لتجميل الكلية وجدرانها طبقا لما درسنه في الكلية.



وحرصت طالبات قسم رياض الأطفال على تنفيذ المبادرة وعمل رسومات جميلة تلصق على جدران الكلية لتعطى شكلا جماليا أمام زميلاتهن الطالبات عند دخولهن الكلية وترسم على وجوههن البسمة أثناء الدراسة.



وعبرت الطالبات عن فرحتهن بهذا العمل الجميل ما أثار حماس الطالبات الأخريات بعمل مثل هذه المبادرة في كل أقسام الكلية.